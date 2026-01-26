Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateral

Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo".

"Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.

La relación de Colombia con Estados Unidos cumple este lunes un año de crisis por diferencias entre los mandatarios, que comenzaron cuando Petro no permitió la entrada al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos alegando que no recibían un trato "digno".

A partir de ese incidente, la tensión fue en aumento por críticas de Petro a la operación militar de EE.UU. contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe y en el Pacífico oriental y a la intervención en Venezuela, entre otros asuntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump, por su parte, llegó a llamar a Petro "líder del narcotráfico" y sugirió que podría ser el "siguiente" objetivo después del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el principal inversor extranjero en el país con 3.375 millones de dólares acumulados hasta el tercer trimestre de 2025, cifra que representa el 37 % del total recibido por el país, según el Banco de la República (autoridad monetaria).

En cuanto al comercio, entre enero y noviembre de 2025, Colombia exportó a Estados Unidos bienes por 13.498,8 millones de dólares que representan el 30 % del total vendido por el país, e importó 14.857,3 millones de dólares, indicó Amcham con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"Estados Unidos sigue siendo un socio clave e insustituible para Colombia", agregó Amcham, que identificó cinco prioridades en la relación bilateral de cuyo manejo entre los gobiernos dependerá la normalización gradual de las relaciones.

Esos asuntos son seguridad, que incluye lucha contra las drogas y el crimen transnacional; migración; Venezuela y su frontera con Colombia; China e infraestructura crítica y comercio, e inversión.

"Realmente son cinco los temas que Colombia tiene hoy en día en la relación con Estados Unidos", dijo Lacouture, quien añadió que en la reunión de los presidentes la próxima semana ese asunto "será prioridad tanto para Colombia como para Estados Unidos (...) por la lucha contra las drogas y contra las bandas criminales".