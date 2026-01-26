Wadephul: "Rusia sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad y libertad en Europa"

"Para nosotros está claro: Rusia es y sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad y la libertad en Europa. La situación en Ucrania es especialmente grave en estos momentos: un millón de personas se encuentran sin electricidad y cientos de miles sin calefacción debido a los ataques selectivos contra la infraestructura civil en temperaturas bajo cero", recordó, según un comunicado difundido por su ministerio.

Subrayó la importancia de que debates que se están manteniendo en la Alianza no desvíen el foco de lo que constituye el interés central -"la libertad y la seguridad de Ucrania como Estado soberano", porque eso es por lo que apuesta el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió.

Tanto más importante es la señal de que ahora se está avanzando hacia conversaciones directas entre Ucrania y Rusia, con la mediación de los Estados Unidos, destacó.

"Una cosa debe quedar siempre clara: Europa debe estar presente en la mesa de negociaciones cuando se trate de intereses de toda Europa y de nuestra seguridad. Estas cuestiones de seguridad europea son el centro de mi viaje", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un mundo que se está reorganizando y en esta fase de cambios geopolíticos, los europeos deben actuar con confianza y unidad, indicó Wadephul.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, subrayó que la Alianza sigue siendo indispensable para la seguridad de Europa y agregó que "son este fuerte vínculo y los intereses fundamentales comunes" los que la unen a Estados Unidos.

"Pero no podemos ni vamos a dormirnos en los laureles, ni vamos a cejar en nuestro empeño, como europeos, de asumir en mayor medida nuestra propia seguridad en el futuro. Es fundamental que no permitamos que nos dividan, porque eso es precisamente lo que pretenden aquellos que tienen interés en la desintegración de nuestra alianza defensiva y de la Unión Europea", advirtió.

Al mismo tiempo, Wadephul resaltó la importancia de la región del Báltico para la seguridad y estabilidad en Europa.

"Como punto caliente, la región del Báltico merece nuestra especial atención: allí, nosotros y algunos de nuestros socios más cercanos de la Unión Europea y la OTAN estamos expuestos a las amenazas híbridas de Rusia. Allí también se decidirá si podemos garantizar de forma duradera la libertad, la seguridad y la prosperidad en Europa mediante la cohesión y la fuerza", dijo.

En este sentido, señaló que en la región del Báltico, "las grandes cuestiones de la seguridad europea se plantean con especial intensidad".

En Riga, señaló el ministro, hablará con embajadores de Letonia en el marco de una conferencia sobre sus experiencias como representantes de "un país que siente las amenazas de Rusia contra la seguridad de Europa de forma más temprana y directa que otros".

"Las experiencias bálticas subrayan nuestra urgente necesidad de actuar: no podemos permitirnos perder tiempo cuando se trata de proteger infraestructuras críticas o de imponer sanciones a la flota fantasma rusa", dijo, al afirmar que "la seguridad y la resiliencia en la región del Báltico crean estabilidad para toda Europa".

Por otra parte, Suecia desempeña, especialmente desde su adhesión a la OTAN, un papel fundamental para la seguridad en el norte de Europa, "una región que también es objeto de rivalidades globales".

Destacó que Suecia invierte decididamente en la seguridad nacional y la capacidad de defensa y ha establecido nuevos estándares con un servicio militar moderno, lo cual beneficia tanto a la región del Báltico, como a Europa y a la OTAN, agregó.