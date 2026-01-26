Wall Street abre en verde con las tierras raras al alza por inversión de Gobierno de Trump

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 203 enteros, hasta 49.302; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,36 %, hasta 6.940 puntos; y el Nasdaq crecía un 0,19 %, hasta 23.545 unidades.

Las acciones de la empresa especializada en las tierras raras se dispararon casi un 30 %, hasta los 31,39 dólares cada título tras el anuncio del acuerdo.

Pese a que varios medios lo habían avanzado este fin de semana, USA Rare Earth informó en un comunicado que el Departamento de Comercio, colaboración con el Departamento de Energía, ha emitido "una carta de intención" que proporcionará a la compañía "un préstamo de 1.300 millones de dólares y 277 millones de dólares en fondos federales".

El Gobierno pasará a tener una participación de entre el 8 % y el 16 % en la empresa.

El objetivo de la Administración de Trump es ayudar a la empresa a construir una planta de fabricación de imanes en Oklahoma y una mina en un yacimiento de tierras raras en Texas.

Con estas inversiones, EE.UU. busca garantizar su autonomía en un sector dominado por China, su principal competidor.

Otro de los bienes que empezó la semana al alza fue el oro, que superó los 5.000 dólares la onza por primera vez tras subir cerca de un 2 %.

Las tensiones geopolíticas siguen llevando a los inversores a buscar activos fuertes.