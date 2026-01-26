Zelenski dice que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y EE.UU. esta semana

Kiev, 26 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes, tras ser informado por el equipo negociador que representó a Kiev en los contactos directos con los rusos mediados por Estados Unidos que tuvieron lugar el viernes y el sábado en los Emiratos Árabes Unidos, que se están preparando nuevos contactos en ese mismo formato para “esta semana”.