Al menos 137 muertos y unos 812.000 afectados por inundaciones desde octubre en Mozambique

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el INGD indicó que, desde el 1 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026, un total de 137 personas fallecieron, 148 resultaron heridas y 6 están desparecidas.

En ese periodo, 812.335 personas se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

Asimismo, un total de 12.010 casas han sido parcialmente destruidas, 5.612 quedaron completamente destruidas y 170.503 resultaron inundadas.

En el periodo transcurrido desde el 9 al 27 de este mes de enero, el INGD ha contabilizado 691.522 personas afectadas, 14 muertos, 45 heridos y 4 desaparecidos.

Este lunes, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE), informó el INGD.

Durante la recepción de la ayuda, la presidenta del INGD, Luísa Meque, subrayó que "la magnitud de esta crisis ejerce una enorme presión sobre las comunidades afectadas, los servicios públicos y la infraestructura básica".

Meque enfatizó que "este es un momento que exige la participación de todos, incluyendo al Gobierno, los socios humanitarios, el sector privado y las comunidades".

La ayuda de la UE tiene como objetivo apoyar a las familias en las zonas más afectadas e incluye equipos sanitarios, tiendas de campaña, productos de higiene, nutrición, educación y protección; y se espera que beneficie a entre 30.000 y 50.000 personas.

Las autoridades también recibieron este lunes una donación de los embajadores africanos acreditados en Maputo por valor de 15.000 dólares.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó este fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente, la mitad de los afectados viven en Mozambique, según la OMS.