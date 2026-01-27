Al menos 37 familias paraguayas quedan aisladas por desbordamiento del río Pilcomayo

Asunción, 27 ene (EFE).- Al menos 37 familias de una comunidad ubicada en el departamento paraguayo de Boquerón (oeste), fronteriza con Argentina, quedaron aisladas tras el aumento del caudal del río Pilcomayo, que desbordó unos muros de contención construidos en la zona, informó este martes la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN).