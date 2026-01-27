Albares, sobre el acuerdo comercial UE-India: permite "escapar" de la coerción de EE. UU.

Ese acuerdo comercial permite a la UE "escapar de la coerción que otros socios tradicionales", ejercen sobre Europa, manifestó Albares en una entrevista a la emisora Radio Francia Internacional (RFI), en alusión a Estados Unidos.

"Es una forma de no estar sometidos a ninguna coerción y de decirles a los que ven los aranceles aduaneros como el futuro, como la nueva administración estadounidense, que los europeos seguimos creyendo en el libre comercio y protegemos nuestros mercados, protegemos a nuestros consumidores, protegemos a nuestras empresas", señaló.

La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descrito por ambos bloques como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

Preguntado si acogía positivamente el acuerdo anunciado a primera hora de esta mañana, Albares respondió: "Por supuesto, en el mundo actual, Europa debe diversificar sus socios comerciales".

Y defendió que la UE se dirija a países como la India, "que son importantes para gestionar la multipolaridad".

El anuncio del acuerdo comercial lo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales: "Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para 2.000 millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán", subrayó la alemana.

El acuerdo prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones de bienes hacia el gigante asiático para el año 2032.

Von der Leyen añadió que este entendimiento "es solo el comienzo" y aseguró que la Unión Europea y la India reforzarán aún más su relación estratégica en los próximos años.