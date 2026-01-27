Alemania reafirma su compromiso de implicarse más en la seguridad de Groenlandia

Merz se reunió con ellos en los márgenes de un foro económico en Berlín, un día después de que el canciller y su homóloga danesa participasen en una cumbre de los países del mar del Norte en la ciudad germana de Hamburgo, en la que ya se abordó la crisis desencadenada por las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionar Groenlandia.

En el encuentro que se produjo este martes, los tres líderes trataron de nuevo sobre la situación en la isla ártica, según informó un portavoz del Ejecutivo germano.

"El canciller Merz aseguró de nuevo a Dinamarca y Groenlandia que cuentan con la solidaridad de Alemania. Les reiteró que también Alemania, como aliado europeo de la OTAN, va a hacer más por la seguridad del alto norte en el marco de la OTAN", agregó el portavoz, que destacó que esto último constituye "un interés transatlántico común".

De acuerdo con un comunicado de la oficina de Frederiksen, ésta se encuentra en Berlín junto con Nielsen para abordar "la actual situación de política exterior", así como "la necesidad de una Europa fortalecida".

Está previsto que este miércoles los dos viajen a París, donde se reunirán con el presidente francés, Emmanuel Macron, además de participar en un acto en la universidad Sciences Po.

Trump anunció la semana pasada que había llegado a un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de Groenlandia, por el que renunciaba a anexionarse la isla, aunque apenas han trascendido detalles sobre el contenido del pacto.

Entretanto, Frederiksen insistió el lunes en que su estrategia pasa por dos vías: por un lado, lograr el establecimiento de una misión permanente de la OTAN en Groenlandia, al estilo de los países bálticos, y por el otro mantener un diálogo bilateral con EE. UU. para resolver las preocupaciones de Washington por la seguridad del territorio ártico.