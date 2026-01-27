"Aquí no se rinde nadie": El Gobierno cubano no tiene un plan B ante las amenazas de Trump

Las declaraciones públicas de las principales figuras del Gobierno cubano apuntan todas en una única dirección desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La postura oficial es de condena por la intervención en Caracas, que tachan de "acto de terrorismo; por el bloqueo naval, que califican de "piratería"; y de cierre de filas total ante cualquier amenaza directa contra el país.

Lo resumió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el discurso que ofreció en la Tribuna antiimperialista de La Habana en el homenaje a los 32 cubanos muertos en la intervención estadounidense en Venezuela.

"No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamas estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos", afirmó Díaz-Canel.

Agregó que en el Gobierno siempre estarán "dispuestos al diálogo" en "igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo", pero él y otros altos cargos han negado en varias ocasiones que haya actualmente cualquier contacto bilateral, pese a que aseguró lo contrario el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores atizaba en la misma dirección: "En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable".

La opinión en el Ejecutivo cubano es que es una "ilusión" la pretensión de que ceder ante Estados Unidos puede resultar efectivo, según fuentes consultadas. La estrategia del apaciguamiento es "un cuento", tanto para Cuba, como para Venezuela y para Europa en la cuestión de Groenlandia.

La Habana cierra así, al menos públicamente, cualquier tipo de contacto con la Administración estadounidense, distanciándose de lo que hizo el propio Maduro, que en las semanas previas a su captura llegó a telefonear con Trump.

Ante la posibilidad de un choque, las autoridades cubanas reconocen los "grandes problemas" que afrontan por la crisis estructural en que se encuentra sumido el país desde hace años, que el fin del petróleo venezolano está empezando a agravar aún más.

Asimismo, son conscientes de la posibilidad de una "agresión militar" por parte de Washington, que aseguran que harán frente, aunque entienden que supondría un choque desigual de fuerzas.

El propio Díaz-Canel aseguró en redes sociales que Cuba está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”. Otros altos cargos del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) se repitieron la metáfora.

No obstante, desde el Gobierno añaden que tienen aún opciones abiertas, que prefieren no desvelar, y confían en que aliados tradicionales del Gobierno cubano, especialmente Rusia y China, por su calado, mantengan su respaldo a la isla.

Es una incógnita qué tipo de apoyo confían en obtener en este contexto geopolítico en el que EE.UU. aboga por la razón de la fuerza, incluso frente a sus aliados tradicionales, y el mundo parece dividirse progresivamente en áreas de influencia de las grandes potencias.

La revolución cubana ha elevado a lo largo de los años un puñado de frases, muchas veces épicas, a la categoría de mito por su capacidad de condensar su pensamiento. Son ésas que las autoridades de la isla repiten en sus discursos y mensajes en redes para rematar posturas y argumentaciones.

Dos de ellas resumen perfectamente el estado mental en que parece encontrarse el núcleo del poder de la isla en estos días, desde la captura de Maduro y el inicio de las advertencias y amenazas directas de EE.UU. a la isla.

Una es "Hasta la victoria siempre" y la dejó escrita el guerrillero argentino Ernesto "Ché" Guevara en su carta de despedida. La otra, más mundana, la gritó el comandante revolucionario Juan Almeida en pleno combate aún en la Sierra Maestra: "¡Aquí no se rinde nadie, cojones!".