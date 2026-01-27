Aseguradoras de salud se desploman en Wall Street tras propuesta sobre Medicare Advantage

El Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) anunció que los pagos a los planes de Medicare Advantage, que son administrados por aseguradoras privadas y cubren a millones de personas mayores y con discapacidad, aumentarán un promedio de un 0,09 % en 2027, un incremento muy pequeño que eleva ligeramente lo que las aseguradoras reciben por cada afiliado respecto a 2026.
La cifra queda muy por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban un incremento de entre el 4 % y el 6 %, después de la subida aplicada el año anterior, que fue de un 5,06 %, recoge la cadena CNBC.
En consecuencia, las acciones de UnitedHealth Group, la aseguradora con mayor número de afiliados al programa del Gobierno federal, caían en torno a un 19,7 % en Wall Street.
Mientras, Humana, una actividad depende en gran medida de Medicare Advantage, registraba una caída aún mayor, del 20,4 %.
Por su parte, los títulos de CVS Health perdían alrededor de un 13,3 %.
Según analistas, este castigo bursátil refleja el temor de que el aumento propuesto por la CMS no compense el incremento de los costos médicos y administrativos que afrontan las aseguradoras, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población y mayor uso de servicios sanitarios.
Por su parte, CMS defendió que su propuesta busca "garantizar la sostenibilidad a largo plazo de Medicare Advantage", programa que cubre a millones de personas mayores y con discapacidad en Estados Unidos y que supone un gasto público creciente.
La propuesta del organismo queda ahora abierta a un periodo de revisión antes de que el Gobierno publique la versión definitiva, prevista para la primavera.