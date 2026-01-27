Ataque masivo ruso con drones mata a dos personas en Odesa

“Durante las labores de desescombro del edificio destruido en la calle de Pojorivski, los equipos de rescate han sacado el cuerpo de un hombre. De esta forma, como consecuencia del ataque hay ya dos muertos en la ciudad”, dijo Lisak en sus redes sociales.

Poco antes, las autoridades habían informado del hallazgo de un primer cuerpo sin vida.

Rusia atacó anoche Odesa con más de cincuenta drones. Algunos de ellos provocaron en una infraestructura energética de la ciudad daños que la empresa propietaria de las instalaciones calificó de “colosales”.

Según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un total de cinco edificios residenciales sufrieron destrozos en el ataque ruso, que también alcanzó un lugar de culto cristiano evangélico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy