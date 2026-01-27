Autoridad electoral de Colombia decidirá sobre la viabilidad de consulta de la izquierda

"Remitir al Consejo Nacional Electoral el acuerdo de voluntades mediante el cual se realiza la inscripción a la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, de los precandidatos Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero (...) para que se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos", explicó la Registraduría en un comunicado.

Con la decisión será ahora el CNE la entidad encargada de determinar si Cepeda, Barrera y Romero cumplen o no los requisitos para aspirar a la Presidencia de la República.

Los tres candidatos inscribieron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero este martes su coalición denominada 'Frente por la Vida' ante la Registraduría, conformada por el Pacto Histórico, Partido La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.

Sin embargo, en su resolución, la entidad electoral rechazó la postulación de Quintero porque ya "participó en una consulta en la que fue derrotado", haciendo referencia al hecho de que el exalcalde, aunque declinó su participación días antes de la elección, apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que ya ganó Cepeda el 29 de octubre pasado.

De acuerdo con las encuestas más recientes conocidas el fin de semana pasado, Cepeda, del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder en 2022, cuenta con una intención de voto entre el 28,2 y el 33,6 % de cara a la primera vuelta presidencial.

En octubre pasado, el senador izquierdista se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, a la exminsitra de Salud Carolina Corcho.

La consulta de la izquierda del 8 de marzo, denominada 'Frente por la Vida', coincidirá con otra similar convocada por sectores de la derecha y con las elecciones legislativas donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio.