Azerbaiyán detiene a tres miembros del ISIS que trataron de atentar contra una Embajada

Nacionales de Azerbaiyán, "miembros del grupo armado Estado Islámico del Gran Jorasán, adquirieron armas para llevar a cabo un atentado terrorista contra una embajada extranjera en Azerbaiyán", se lee en el comunicado publicado en la web de las fuerzas de seguridad.

Se trata de los ciudadanos Ilgar Gúliyev, Amin Piríyev y Elvin Alizade, uno de ellos nacido en el año 2000 y los otros dos en 2005.

Las autoridades, que aseguraron que los terroristas fueron detenidos "cuando se aproximaban a la misión diplomática", no especificaron de qué embajada se trataba.

"La investigación está actualmente en curso", pero los detenidos están acusados de preparar un atentado terrorista motivado por el odio religioso.

Anteriormente, la rama afgana del ISIS se atribuyó el atentado terrorista de Crocus City Hall de 2024 en Moscú, que dejó casi 150 muertos.