Bajan las regularizaciones de inmigrantes en Francia, pero crecen permisos de residencia

La Dirección General de los Extranjeros en Francia (DGEF), organismo dependiente del Ministerio del Interior, publicó este martes su informe anual sobre uno de los asuntos que más preocupan al electorado francés de cara a las presidenciales de 2027 y en el que se notan algunos de los efectos de las más recientes medidas tomadas por el Gobierno para frenar la inmigración.

La caída en las regularizaciones sucede un año más tarde de la instrucción del anterior ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien había abrogado la que estaba en vigor desde 2012, impulsada por Manuel Valls cuando era titular de Interior en el gobierno socialista de François Hollande.

En 2025 hubo 28.610 extranjeros regularizados, con caídas por motivos económicos (-11,5 %) y familiares (-6,4 %), mientras que las expulsiones crecieron el 15,7 %, hasta las 24.985 personas.

Guillaume Mordant, el responsable del área de estadística de la DGEF, relacionó esta disminución de las regularizaciones y el aumento de expulsiones a la instrucción de Retailleau de hace un año en la que ordenaba a los prefectos que endureciesen las condiciones para tramitar nuevos permisos.

El 31 de diciembre de 2025, había cerca de 4,5 millones de extranjeros en situación regular en Francia (en torno al 7 % de la población). Por nacionalidades, Argelia, Marruecos y Túnez son los países más representados, seguidos por Turquía y el Reino Unido.

Además, se calcula que haya unos 700.000 inmigrantes en situación irregular en el país, de acuerdo con el actual ministro del Interior, Laurent Núñez.

Por otro lado, los primeros permisos de residencia aumentaron en 39.000 en un año, hasta los 384.000, especialmente los concedidos por motivo humanitario (65 % más, hasta los 92.600). No obstante, los más numerosos fueron de nuevo los dedicados a los estudiantes, hasta los 117.000, con un aumento anual del 6,4 %.

En tercer lugar, figuran los permisos de residencia por vínculos familiares, hasta los 91.100, estables respecto a 2024.

Las renovaciones de permisos de residencia llegaron a los 955.000 en 2025, un 7,6 % más que en 2024.

La subida de los nuevos permisos a extranjeros indignó al principal partido opositor, el ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en francés). Su presidente, Jordan Bardella, aseguró que el aumento registrado en 2025 se trata de "un récord absoluto en la historia" de Francia.

"Esta política sin sentido pone al pueblo francés en riesgo de que desaparezca", declaró en redes sociales Bardella, quien podría ser candidato a las presidenciales de 2027 si los jueces mantienen en apelación la inhabilitación a Marine Le Pen.

Antes de que se difundiesen las últimas cifras de inmigración, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, había lanzado en una entrevista televisiva una controvertida propuesta: suspender la acogida de inmigrantes en Francia "durante dos o tres años".

Darmanin insistió en la necesidad de poner en marcha la cuota migratoria que constaba en la primera versión de la ley que él mismo impulsó en 2024 cuando era titular de Interior, pero que fue parcialmente censurada por los jueces.

Coincidiendo con el informe del Ministerio del Interior, oenegés francesas como La Cimade han aprovechado para denunciar "las condiciones draconianas" que se imponen a los inmigrantes y han condenado "el clima político y mediático irrespirable en el que se ve a las personas extranjeras como una amenaza".