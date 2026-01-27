Bruselas dice que la misión para gestionar el paso de Rafah "sigue a la espera"

Estaba previsto que esa misión, que está inactiva desde hace años, fuera reactivada hace unos meses.

"Hasta este momento nuestra misión sigue a la espera", explicó el portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE Anouar El Anouni.

El mismo portavoz recordó que los Veintisiete cuentan con dos misiones en la zona y aseguró que la UE "hará pleno uso de ambas para apoyar la implementación de aspectos del plan general de seguridad".

"Estas misiones tendrán un impacto directo en el movimiento hacia y desde Gaza, así como en la futura gobernanza de la seguridad en Gaza, a través de la capacitación de la policía palestina", dijo.

Dejó claro en ese contexto que "no habrá participación directa" en la desmilitarización de Hamás, que no es responsabilidad de la Unión Europea.

Por otra parte, el portavoz saludó este martes el regreso a Israel de los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, y trasladó sus condolencias a la familia.

Sobre la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza, propuesto según recordó por el presidente estadounidense Donald Trump y respaldado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mismo portavoz dijo que la UE espera "ver avances".

"Seamos claros en el siguiente punto: la reconstrucción y la desmilitarización deben ir de la mano", subrayó el portavoz, que añadió que "garantizaremos la reconstrucción de Gaza en beneficio de su población civil, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y el desmantelamiento de la infraestructura militante".

El portavoz comunitario aseguró que la Unión Europea seguirá colaborando con todos sus socios para contribuir a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción y apoyando a la Autoridad Palestina, incluido su programa de reformas.