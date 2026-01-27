Camboya se une a la Junta de Paz de Trump como miembro fundador

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos de Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta debilita a la ONU.

La incorporación de Nom Pen a la Junta "demostrará la voluntad de Camboya de apoyar y contribuir a la promoción del mantenimiento de la paz global", declaró Hun Manet en un comunicado.

El líder camboyano también intentó abordar la preocupación pública sobre el impacto financiero de la adhesión.

"Viendo que algunos conciudadanos aún no tienen clara la obligación financiera de Camboya de unirse, quisiera aclarar que unirse como miembro fundador del Consejo de Paz durante tres años no requiere presupuesto. El presupuesto de mil millones de dólares estadounidenses solo se aplica en el caso de una membresía permanente a largo plazo", concluyó Hun Manet.

La Junta está presidida por el propio Trump, quien ha nombrado un comité ejecutivo compuesto por personas de su confianza: su yerno Jared Kushner, su asesor Roberto Gabriel, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el enviado especial para Gaza Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros.

Además de Camboya, Indonesia y Vietnam son los otros países del Sudeste Asiático que se han unido a la Junta, también conformada por Argentina, Israel, Arabia Saudí, Catar, Hungría, Jordania, Egipto, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otras naciones.

Por su parte, la vecina Tailandia también ha sido invitada a unirse a la Junta, pero su primer ministro interino, Anutin Charnvirakul, afirmó que será la administración entrante tras las elecciones generales del 8 de febrero quien tomará la decisión.

Bangkok y Nom Pen mantienen un histórico desacuerdo por la soberanía de algunos puntos de la frontera, delimitada en 1907, donde este año se registraron dos rondas de conflictos bélicos que han dejado más de 140 muertos.

A pesar de la mediación de Trump a mediados de 2025 y el alto el fuego acordado en diciembre, la tensión entre los vecinos continúa.