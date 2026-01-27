Candidatos a presidente de Portugal chocan sobre regularización de inmigrantes en España

Preguntado sobre qué haría, en caso de llegar al Palácio de Belém, sede la Jefatura de Estado lusa, si el Gobierno le presentara una propuesta similar a la española, Seguro respondió formulando otro interrogante: "Si hay una necesidad y una emergencia, en el sentido de que nuestra economía necesita más mano de obra y que esta no existe en el país ¿Cuál es la solución? ¿Que el país pare?".

Aun así, subrayó que el tema del control y la regulación de la inmigración es "crucial" para que otros problemas que sufre Portugal, como el deterioro de la sanidad o la carestía de la vivienda, no empeoren.

Destacó que los inmigrantes contribuyen a la seguridad social, lo que ayuda a pagar las pensiones, y cuando están bien integrados son algo positivo para el país, ya que con el modelo económico actual se necesita de inmigración.

Ante estas palabras, Ventura, que ha enarbolado como bandera la lucha contra la inmigración y cuyo partido ha votado junto al Gobierno de centroderecha para cerrar puertas, dijo que su oponente no está preparado si llega a ser presidente y recibe una iniciativa como la española.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El doctor António José Seguro ni sabría lo que tendría que hacer si eso pasara", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ventura apuntó que una de las opciones sería el veto, porque, subrayó, el país no se puede permitir que "entre gente de cualquier forma sin control".

"Y si el Gobierno propusiera regularizar a más de 500.000 de cualquier manera, el presidente tiene que vetar, esto me parece evidente", remarcó el dirigente ultra, quien destacó que la economía lusa necesita ahora de "mucha mano de obra extranjera porque no paga bien a los suyos", a los portugueses.

"La exigencia de mano obra no puede significar una sustitución poblacional -siguió-, ni puede significar lo que está pasando en otros países, como está ocurriendo en Francia, en Bélgica, en Alemania... Tal vez por eso yo hubiera vencido con el 40 % en las elecciones en esos países".

Seguro acusó a Ventura de "hacer política de la empanada, es decir, donde se empieza por una cosa, se mezcla todo, sin hechos y solo basado en percepciones".

El exdirigente socialista, quien manifestó su "completo" desacuerdo con su contrincante, denunció que Ventura habla de la llegada de más inmigrantes cuando al abordar una regularización hay que referirse a los que ya están aquí.

Y agregó que el presidente del partido Chega busca crear "una sensación de recelo, de miedo y una visión en la sociedad portuguesa, para que cuando se le ponen por delante problemas esenciales, como el crecimiento de la economía, no tener respuesta".

Más allá del tema migratorio, ambos debatieron sobre otros asuntos como el papel del presidente, la corrupción, la sanidad y las relaciones exteriores.

Seguro, favorito en las encuestas para la segunda vuelta, se presentó como garante de la estabilidad frente a Ventura, que lo acusó de querer ser "como una especie de reina de Inglaterra" y abogó por un cambio.

El exministro socialista apuntó que si gana será "un presidente de la república con experiencia, con moderación, que quiere cuidar de aquello que está bien en el sistema y cambiar lo que sea necesario y lo que está mal".

Defendió una sociedad que ponga en valor a todos, "sin discriminaciones" y aseguró que viene para unir a los portugueses a través del diálogo.

Ventura lamentó que haya habido figuras tanto de izquierda como de derecha que hayan apoyado a Seguro, y dijo que no se trata de un respaldo a su oponente, sino de un voto contra el líder de ultraderecha.