Capturan en Bolivia a pareja sentimental del líder de banda criminal peruana 'Los Pulpos'

El comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, recordó que Salvatierra, de 29 años, es integrante de 'Los Pulpos' y sobre ella pesaba una orden de captura con alerta roja de la Interpol por el secuestro de Alan Ríos.

Arriola explicó también que la Policía de Chile y el Servicio de Inteligencia de Bolivia coordinan de forma permanente con un equipo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la Policía peruana que permanece en la ciudad de La Paz, para cumplir con las diligencias posteriores a la detención.

La Policía peruana desplegó previamente dos equipos hasta la zona de frontera entre Perú y Bolivia. El primer grupo se trasladó hasta La Paz y el segundo equipo llegó a la ciudad peruana de Juliaca, en la región altiplánica de Puno, para realizar actos de investigación y el posterior traslado de la capturada a territorio nacional.

'Los Pulpos' es una de las bandas criminales más antiguas de Perú, originaria de la ciudad de Trujillo, en la costa norte del país, donde están principalmente dedicados a extorsionar negocios a los que exigen cupos de dinero bajo amenazas de ataques que pueden derivar en los asesinatos de las víctimas a manos de sicarios.

Su líder, Jhonsson Cruz, de 28 años, presenta un largo historial delictivo que abarca varios casos de homicidios y extorsiones, ejecutados especialmente en Trujillo.

La inseguridad causada por bandas criminales como 'Los Pulpos' se ha convertido en la principal preocupación de Perú, lo que ha llevado al Gobierno a declarar en estado de emergencia contra el crimen organizado varias zonas del país por el auge de los homicidios ligados a estas organizaciones, entre ellas la capital Lima y la colindante provincia portuaria del Callao.