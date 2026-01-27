China reclama apoyo de Finlandia para la relación con la UE y Helsinki se ofrece a mediar

Durante un encuentro entre ambos líderes en la capital china, Xi expresó su deseo de que Finlandia "desempeñe un papel constructivo" en el desarrollo "sano y estable" de los vínculos entre China y la UE, informó la Cancillería china en un comunicado.

Orpo, por su parte, afirmó que su país está dispuesto a "jugar un papel positivo" para "resolver adecuadamente las fricciones comerciales" entre Europa y China, de acuerdo con la misma fuente.

El encuentro se produjo en un contexto de tensiones entre Bruselas y Pekín por cuestiones comerciales y de cadenas de suministro, así como de debate interno en la UE sobre su autonomía estratégica y la reducción de dependencias en sectores considerados sensibles.

En ese marco, Orpo defendió el libre comercio y subrayó la importancia de mantener un desarrollo "constructivo" de las relaciones entre la UE y China.

Durante la reunión, ambas partes abordaron también la cooperación bilateral en ámbitos económicos. Xi señaló áreas como la transición energética, la economía circular, la agricultura y la innovación científica y tecnológica, mientras que Orpo destacó el interés de empresas finlandesas en ampliar su presencia en el mercado chino.

El primer ministro finlandés reiteró la adhesión de su país a la "política de 'una sola China'", por la que reconoce a Pekín como el único Gobierno chino sin pronunciarse sobre Taiwán, distinta del "principio" defendido por China, que considera la isla parte de su territorio, según la versión oficial china.

La cita da continuidad a mensajes similares transmitidos por Xi a líderes finlandeses en el pasado. En octubre de 2024, el mandatario chino ya pidió al entonces presidente finlandés, Alexander Stubb, que ejerciera un papel activo para promover unas relaciones "estables" entre China y la UE, en un momento también marcado por fricciones comerciales.

Además del encuentro con Xi, Orpo mantuvo este martes una reunión con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, en la que ambas partes reiteraron su disposición a reforzar los intercambios parlamentarios y la cooperación económica.