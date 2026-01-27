Cierre de escuelas y cancelación de vuelos en zonas del Reino Unido afectadas por temporal

Más de 300 escuelas permanecieron cerradas este martes en el norte de Inglaterra e Irlanda del Norte para garantizar la seguridad de los alumnos a causa del viento y las precipitaciones, mientras que 100 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Belfast.

La borrasca ha obligado, además, a suspender los servicios de transbordadores entre Escocia e Irlanda del Norte debido al fuerte oleaje, en tanto que se cancelaron en el norte de Inglaterra algunos servicios ferroviarios por las fuertes nevadas.

En la localidad de Ottery, en el condado de Devon (suroeste de Inglaterra), las autoridades emitieron una alerta por inundaciones y advirtieron a los residentes que sus viviendas podrían verse afectadas porque el río Otter ha alcanzado su nivel más alto.

En Devon debieron cerrar al menos 47 escuelas y en Herefordshire, sur de Inglaterra, al menos siete quedaron cerradas por el paso de la borrasca Chandra, como ha sido denominada por el Servicio de Meteorología británico (Met, en inglés).

En Cumbria y Durham, norte de Inglaterra, la autopista A66 debió ser cerrada en ambas direcciones debido a la nieve, mientras que el servicio ferroviario advirtió de que el mal tiempo afecta los servicios de trenes en amplias zonas del sur inglés y Gales.