Claves del papel de migrantes en la economía española: récord de empleo extranjero en 2025

En este contexto, España inició un proceso de regularización extraordinaria, aprobado este martes, que conlleva que la autorización de residencia habilite automáticamente para trabajar a quien la tenga, con una vigencia inicial de un año, explicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La población migrante en España supone una "gran fuerza laboral" con casi un millón más de afiliados desde antes de la pandemia, agregan las mismas fuentes, que lamentan que algunas personas trabajen "en condiciones de informalidad o precariedad administrativa".

Así, "la regularización ordena situaciones laborales ya existentes, permitiendo que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica", añaden las fuentes ministeriales.

Unos 2,2 millones de los 3,57 millones de ocupados extranjeros actualmente llevan siete años o más en España, trabajan principalmente en el sector servicios (2,5 millones) y proceden en su mayor parte de América Latina (1,5), seguidos por los de la Unión Europea (987.100), el resto del mundo (851.500) y el resto de Europa (257.300).

A 1 de octubre de 2025 había en España 7,1 millones de personas con nacionalidad extranjera, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es la cifra más alta de población extranjera, que se acompaña asimismo de un récord de trabajadores, con 3,57 millones de personas extranjeras ocupadas a cierre de 2025 (1,9 millones de hombres y 1,6 millones de mujeres), según la Encuesta de Población Activa (EPA).

En 2025, se sumaron 258.000 ocupados foráneos, el 42 % de todo el empleo creado en el ejercicio, y desde 2018 la población activa pasó de 22,8 a 24,9 millones de personas. De esos 2,1 millones de nuevos trabajadores activos, 1,3 millones son población extranjera.

En el último año se han sumado 243.100 activos extranjeros, hasta un total de 4,18 millones.

No todos los trabajadores extranjeros están dados de alta en la Seguridad Social, ya que a cierre de 2025 había 3,08 millones de afiliados foráneos, cifra que también es un máximo histórico y que representa el 14,12 % del total de cotizantes.

La mayoría de estos trabajadores se encuadra en el régimen general como asalariados (2,6 millones), principalmente en la hostelería (415.504), el comercio (339.196), las actividades administrativas y servicios auxiliares (266.455), la construcción (243.480) y la industria manufacturera (208.130).

Por nacionalidad, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido por Rumanía, Colombia, Venezuela, Italia y China.

El número de extranjeros autónomos (que trabajan por cuenta propia) marcó un máximo en diciembre, con 496.888 personas, tras sumar 29.272 durante 2025.

El 75 % de todos los nuevos trabajadores de esta categoría registrados el pasado año, es decir, 8 de cada 10 nuevos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) son de origen extranjero.

Las últimas proyecciones de la Autoridad Fiscal (AIReF) señalan que el peso de la población con nacionalidad extranjera sobre la población total crecerá del 13,4 % en 2024 al 17 % en 2050 y al 19 % en 2070.

Aún así, la AIReF advertía en su informe de marzo pasado que la inmigración no será suficiente para evitar el descenso de la población en edad de trabajar a partir de 2029.

Los ciudadanos extranjeros aportan el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que solo suponen el 1 % del gasto, según destaca el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De su aportación al producto interior bruto (PIB) hay menos datos, si bien el Banco de España calculaba en un informe reciente que la población extranjera contribuyó con hasta una cuarta parte del incremento del PIB per cápita registrado entre 2022 y 2024.