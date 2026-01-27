Colectivos de migrantes aplauden regularización en España frente a restricciones de EEUU

Además de mostrar su satisfacción por la medida, también compararon el ejemplo español con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante el segundo Gobierno del republicano Donald Trump.

"En este mundo polarizado, donde gobiernos de extrema derecha atacan y vulneran los derechos de las personas inmigrantes, los derechos de las personas que aportan a la sociedad, surge el Gobierno de España como una luz que da ejemplo en el mundo de trato humano, de trato en el marco de los derechos humanos", valoró en declaraciones a EFE Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui.

Después señaló el caso de Estados Unidos y deseó que los estadounidenses "de a pie" sigan condenando lo que está sucediendo en ese país, con masivas redadas de agentes de inmigración del ICE que se han cobrado decenas de detenciones y dos víctimas mortales.

Que le digan a Trump "alto y claro" en las elecciones de medio mandato en noviembre próximo, que "debe parar esta serie de políticas negativas que le hacen daño a la humanidad", pidió Paspuel.

Por su parte, Nicolás Cabrera, de Mares, una agrupación de migrantes de Argentina que viven en España, también puso en valor el "mensaje" que manda el país europeo al mundo con esta decisión, mientras que en la "potencia norteamericana" hay "persecuciones a migrantes que se saldan asesinando a ciudadanos del propio país".

Ante las "auténticas barbaridades" que se suceden en Estados Unidos, "el mensaje que se envía" desde España "es muy potente", enfatizó Cabrera en una conversación con EFE.

Tanto Paspuel y Cabrera como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pusieron en valor, además, el empuje social que hay tras esta regularización, puesto que bebe de una iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas y el trabajo de cerca de un millar de organizaciones.

La ILP llegó al Congreso de los Diputados español en abril de 2024 y superó el primer trámite -la toma en consideración- gracias al apoyo de todos los partidos políticos salvo el ultraderechista Vox, aunque la iniciativa llevaba bloqueada desde entonces por la falta de acuerdo parlamentario.

De este modo, el Gobierno español, formado por el Partido Socialista y la coalición de izquierdas Sumar, ha optado por la figura del real decreto, que no requiere convalidación en el Congreso, para aprobar la regularización, que se ha pactado con Podemos (izquierdas).

La regularización busca dar permiso de residencia a todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia con comprobantes como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

Aunque todavía queda por conocerse la totalidad del real decreto para estudiarlo en detalle, el Ejecutivo español calcula que podrán beneficiarse alrededor de medio millón de personas.

Por su parte, el centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) estima que unos 840.000 migrantes viven en España en situación administrativa irregular.

Paspuel defendió que de la regularización se beneficiará, en primer lugar, el Estado español, porque recaudará más fondos para, por ejemplo, pagar las pensiones de las personas mayores, así como los empresarios, que verán cubiertas "todas sus necesidades de mano de obra".

"Por supuesto, se beneficiarán las personas migrantes, que podrán ya tener su situación regularizada, cumplir la ley y tener una vida digna en un marco legal", celebró Paspuel.

"Es de justicia que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones", apostilló, por su parte, el codirector de CEAR, Mauricio Valiente, ante la que supondrá la novena regularización migratoria adoptada por sucesivos gobiernos españoles, de izquierdas y de derechas, desde la década de 1980.