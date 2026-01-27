Comienza en Turquía un juicio que imputa a 7 alcaldes del mayor partido de la oposición

El proceso centrado en las revelaciones del empresario Azis Ihsan Aktas, acusado de organizar licitaciones públicas sobornando a funcionarios municipales, tiene lugar en el Campus Penitenciario de Mármara, en la ciudad de Silivri, en las afueras de Estambul.

Aktas llegó a la corte escoltado por 15 agentes y la vista comenzó con la identificación de los imputados, informó la agencia oficial Anadolu.

Se espera que la primera audiencia se prolongue durante casi un mes, en medio de amplias medidas de seguridad en torno a la cárcel de Silivri, mientras que el juicio podría durar varios años, según destacan varios expertos en los medios locales.

Un total de 40 acusados se encuentran en prisión preventiva.

Aktas, que enfrenta una posible sentencia de hasta 704 años de cárcel, está siendo juzgado sin detención después de beneficiarse de las disposiciones del arrepentimiento eficaz.

El caso se basa en una acusación formal de 578 páginas y gira en torno a acusaciones de que una red empresarial consiguió licitaciones públicas mediante sobornos y colusiones.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen pertenencia a una organización de delincuencia, manipulación de licitaciones, falsificación de documentos, fraude contra instituciones públicas, soborno, lavado de dinero procedente de delitos y enriquecimiento ilícito.

El tribunal impuso estrictas medidas de seguridad y restricciones al acceso del público y de los medios de comunicación.

Se estableció un cupo de 25 periodistas para cubrir el proceso, con prohibición de llevar teléfonos móviles y grabadoras, y un límite de representación legal de tres abogados para cada acusado.

De los espacios reservados para la prensa, 20 se asignaron a medios nacionales y cinco a medios extranjeros.