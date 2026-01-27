Costa pide a Modi que use su influencia sobre Rusia para lograr una "paz justa" en Ucrania

"Estamos apoyando todos los esfuerzos para alcanzar una paz justa y sostenible. Ucrania ha mostrado su disposición, incluso a costa de compromisos difíciles. Sé, querido primer ministro, que podemos contar con usted para ayudar a crear las condiciones para la paz a través del diálogo y la diplomacia", afirmó Costa durante su intervención.

La India es uno de los pocos actores globales que mantiene una influencia y canales abiertos con el presidente ruso, Vladímir Putin, gracias a una histórica relación que ni siquiera la guerra ha logrado romper.

El dirigente europeo subrayó que la Unión Europea y la India, como grandes democracias y defensores del multilateralismo, comparten la responsabilidad de "ayudar el derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas, hoy quebrados en su núcleo".

Costa vinculó este mensaje de compromiso con el refuerzo de la asociación estratégica entre la UE y la India, y defendió la necesidad de aprovechar el actual impulso político bilateral para avanzar también en cuestiones geopolíticas clave.

"La paz no surgirá de un choque de armas, sino de la vida de la justicia y de la obra de naciones desarmadas frente a las adversidades (...) Esperamos continuar el viaje juntos", concluyó el portugués.

La posición de la India respecto a la guerra en Ucrania ha sido observada de cerca por la UE, en particular por el aumento de sus importaciones de petróleo ruso desde el inicio del conflicto y su mantenimiento de canales de diálogo abiertos con Moscú.

La compra de petróleo ruso por parte del gigante asiático puso en el foco su papel en el conflicto ucraniano y derivó en aranceles del 50 % impuestos por la Administración de Donald Trump.