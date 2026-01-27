Descruben en Ecuador nueva especie de mosca parásita

La especie fue identificada por Marcelo Domingos de Santis, del austriaco Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI, por sus siglas en inglés) y del Natural History Museum Vienna, y por Ximo Mengual, del Museum Koenig Bonn y del Instituto Nacional de Biodiversidad.

Los ejemplares fueron recolectados a más de 3.100 metros de altitud, en la localidad de El Chasqui, en Cotopaxi, y constituyen el primer registro del género Ptilodexia en Ecuador, lo que "amplía el conocimiento sobre la distribución de este grupo en la región neotropical".

La nueva especie se distingue por una llamativa coloración plateada en el abdomen, rasgo que inspiró su nombre científico, derivado del latín argentum (plata).

Según los investigadores, las moscas del género 'Ptilodexia' cumplen un importante rol ecológico como reguladoras naturales de poblaciones de otros insectos, ya que sus larvas son parasitoides de escarabajos, aunque en el caso de Ptilodexia Argentea sus hospederos aún son desconocidos.

El comunicado también detalla que, aunque Ecuador es reconocido mundialmente por su extraordinaria biodiversidad, el conocimiento sobre muchos grupos de insectos sigue siendo limitado.

"En el caso de las moscas de la familia Tachinidae, una de las más diversas del orden Diptera, se estima que el número real de especies presentes en el país es mucho mayor que el actualmente registrado", señalaron.