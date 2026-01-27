Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas, creadas hace 430.000 años

Uno de los artefactos es un trozo de un pequeño tronco de aliso, similar a un palo, que presenta claras señales de procesamiento y uso, y probablemente se utilizaba para excavar en las orillas del lago o para descortezar árboles.

El segundo artefacto, más pequeño y misterioso, es otro trozo de madera de sauce o álamo que se puede sostener con la mano y que podría haberse usado para tallar herramientas de piedra, un tipo de utensilio previamente desconocido.

Estos hallazgos proceden de un yacimiento arqueológico situado en la cuenca de Megalópolis, en la península del Peloponeso (sur), que data del Paleolítico Inferior, periodo que comenzó hace 2,5 millones de años y se prolongó hasta aproximadamente el año 300.000 a. C.

Este período se caracterizó por la aparición de los primeros humanos y las primeras herramientas.

"Esta zona fue fundamental para la evolución de los humanos en toda Europa", señaló a la agencia griega AMNA la paleoantropóloga griega Katerina Charvati, responsable de la investigación y directora del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tubinga (Alemania).

Este hallazgo retrasa el uso de este tipo de herramientas al menos 40.000 años sobre lo que se creía hasta la fecha por piezas similares en yacimientos del Reino Unido, Zambia, Alemania y China.

Las excavaciones en la zona de Megalópolis se realizaron entre 2013 y 2019 y durante estas se hallaron cientos de artefactos de piedra, hueso y madera.

El estudio de los hallazgos, en el laboratorio de la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas, se llevó a cabo con potentes microscopios y tomografías computarizadas para determinar si su procesamiento fue artificial.

"Encontramos señales de astillado y rayado en dos objetos, evidencia clara de que fueron moldeados", declaró Milks a AMNA.

En el yacimiento no se han hallado aún restos humanos por lo que todavía no está del todo claro quién exactamente utilizó estas herramientas.

Podrían haber sido neandertales, ancestros humanos primitivos u otro tipo de homínidos.

El yacimiento de Megalópolis se encuentra en una zona en la que durante el Plestoceno Medio (período entre hace 780.000 hasta 127.000 años) se encontraba un lago y las orillas a su alrededor.

"Los hallazgos quedaron enterrados muy rápidamente en las orillas del lago o bajo aguas poco profundas, condiciones ideales para que los elementos orgánicos no se deterioraran ni se descompusieran", explicó Charvati.

Fue exactamente durante este período en el que inició una fase crucial en la evolución humana con el desarrollo de comportamientos más complejos, indicó la investigadora.