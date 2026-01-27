Diputada dice que los únicos presos políticos en Venezuela son Maduro y su esposa

"Es importante que se sepa que los dos únicos presos políticos que hay en el país son el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, que fueron secuestrados en la madrugada del 3 de enero sin ningún motivo y están secuestrados por el Gobierno norteamericano, eso es una realidad", afirmó la también exministra del Servicio Penitenciario de Venezuela durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista.

Varela, una voz reconocida dentro del chavismo, defendió así el proceso de excarcelaciones emprendido por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ha sido cuestionado por familiares de presos políticos y ONG defensoras de derechos humanos que denuncian una "falta de transparencia".

En ese contexto, la parlamentaria criticó que se hable de presos políticos en Venezuela, al advertir que hay detenidos que los "quieren etiquetar como presos políticos solamente porque militan en un partido político".

Según ella, estas personas cometieron delitos durante épocas de protestas antigubernamentales o en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¿O es que me van a decir que durante las guarimbas (como el chavismo llama a las protestas antigubernamentales) no murieron personas aquí? ¿O me van a decir que durante el bloqueo no ha habido personas que han muerto como consecuencia de lo que le han impuesto a Venezuela por unos canallas vendepatrias?", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció el pasado 8 de enero un proceso de excarcelación de un "número importante" de personas que, según el Gobierno, sigue abierto.

El chavismo sostiene que no existen presos políticos en Venezuela, a la vez que ha definido las liberaciones como un proceso de "reconciliación".

Rodríguez no informó sobre las identidades de los beneficiados, aunque posteriormente ofreció difundir las listas con los nombres de los excarcelados. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho pública.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó el lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".

En ese contexto, aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede venir a verificar el total de excarcelaciones, tal como propuso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez el viernes pasado, cuando pidió acabar con las "mentiras".

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos, ha verificado 266 liberaciones de personas desde el 8 de enero.