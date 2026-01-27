Director de la fundación que repartía ayuda en Gaza: "El odio es la credencial de la ONU"

Moore, que trabajó como asesor de campaña para el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo al mando de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), que comenzó a distribuir comida en Gaza en mayo de 2025 según un nuevo esquema israelí que rechazaba el antiguo reparto por parte de la ONU acusándola de estar aliada con Hamás.

En los meses que operó la GHF en Gaza -hasta el alto el fuego el pasado octubre-, se registraron cientos de muertos y heridos intentando recoger comida en los cuatro puntos que puso en marcha -en lugar de los 200 que tenía la ONU-, con imágenes de palestinos agolpándose para conseguir alimentos y episodios en los que eran repelidos con violencia y uso de fuerza letal.

Durante su intervención en la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, celebrada en Jerusalén, Moore afirmó que él experimentó el pasado verano en la ONU "antisemitismo de cuello blanco".

"El antisemitismo hoy en día adopta diversas formas. A veces tiene una fuerza refinada. Yo lo llamo antisemitismo de cuello blanco. Experimenté mucho en las Naciones Unidas este verano. Es una credencial. Es institucional. Está cuidadosamente redactado, se esconde en la burocracia y los procedimientos", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y añadió que, en su opinión, "las propias Naciones Unidas se han convertido en la mayor organización antisemita del mundo" y se dedica a "blanquear mentiras" con el odio como "credencial".