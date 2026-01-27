Dos panameñas mueren tras volcar una lancha en el turístico lago Atitlán en Guatemala

En el accidente, registrado en el departamento (provincia) de Sololá, resultaron con crisis nerviosa otras cuatro personas rescatadas en el agua, de acuerdo con el portavoz de los Bomberos Voluntarios de la región, Luis de León.

Las mujeres fallecidas son de nacionalidad panameña y tienen entre 28 y 40 años, aproximadamente, precisó la misma fuente.

De León indicó a periodistas que la probable causa del accidente fue el fuerte viento que hizo volcar la embarcación en el lago de Atitlán, uno de los principales puntos turísticos del país centroamericano.

El lago se encuentra en el departamento de Sololá, unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El piloto de la embarcación, que no fue identificado, quedó arrestado a la espera de que se dictamine su responsabilidad en el accidente. En declaraciones a medios locales, puntualizó que fue una ráfaga del viento lo que volcó a la lancha y aseguró que todos los pasajeros llevaban chaleco salvavidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guatemala recibió en 2025 un total de 3,3 millones de turistas, la cifra más alta de su historia, según datos oficiales.