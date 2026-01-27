Ecuador ofrece la tasa hipotecaria más baja de su historia: 2,99 % en el BIESS

Quito, 27 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes la reducción de la tasa de interés hipotecaria en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) al 2,99 %, la más baja en la historia del país, a través del programa Credicasa para la adquisición de la primera vivienda.