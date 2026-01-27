EEUU deja hoy el Acuerdo de París ¿Cómo afecta a España? ¿Y al multilateralismo climático?

Un año después de que Donald Trump como presidente de Estados Unidos anunciara la segunda salida de su país del emblemático Acuerdo de París, un tratado internacional vinculante que compromete a los países firmantes a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados y preferiblemente a 1,5 grados, el abandono estadounidense del mismo será oficial desde este 27 de enero.

Territorios vulnerables a los embates del calentamiento global no son solo los que están en vías de desarrollo, sino la propia Europa; por ejemplo España, con el peor balance de incendios forestales de las ultimas tres décadas tras un verano extremadamente caluroso, que ha llevado al Gobierno a poner en marcha un pacto climático frente a los embates del clima.

"No se trata solo de una retirada simbólica" del multilateralismo climático, ha añadido. EEUU es el primer emisor histórico y el segundo actualmente de gases de efecto invernadero, por lo que su ausencia de los foros internacionales desplaza responsabilidades y costes hacia otros actores.

Por su parte, Ignacio Arróniz, analista de política climática y experto de la organización no gubernamental Earth Insight dedicada a buscar soluciones en temas de naturaleza y clima, ha asegurado a EFE que la decisión de Estados Unidos acabará perjudicando al propio país como tal.

El abandono del Acuerdo de París manda al mundo el mensaje de que "nosotros no apostamos por la transición energética, pero ocurrirá exactamente lo contrario, la transición no apostará por EEUU", ha dicho.

Y eso supone miles de millones en potenciales inversiones perdidas en sectores estratégicos en los que China ya es el líder indiscutible: renovables, baterías, vehículos eléctricos, minerales, etc", añade el experto.

España, como es habitual, actúa en el marco del multilateralismo a través de la Unión Europea, y la realidad es que cuando un actor del peso de Estados Unidos se retira, "los equilibrios se alteran", ha explicado Lara Lázaro.

Durante el último año se ha visto ya cómo ha ido cambiando el contexto de las negociaciones climáticas a nivel internacional a medida que Estados Unidos daba "pasos claros en contra de las políticas verdes", según la analista.

De hecho, EEUU no acudió a las reuniones intersesionales previas a la última cumbre climática ni a la COP30, ausentándose de los principales foros de negociación climática. Sus acciones están dejando ya un impacto, según los expertos.

China, por ejemplo, podría haber estado más dispuesta a apoyar una hoja de ruta clara para abandonar progresivamente los combustibles fósiles si contara con una contraparte estadounidense, ha explicado Lázaro.

Cuando uno de los grandes emisores desaparece de la mesa, como es el caso de Estados Unidos, el incentivo para avanzar en nuevos objetivos tiende a reducirse.

Y es que la retirada de Estados Unidos no se limita al Acuerdo de París. En enero de este año, se convirtió en el primer y único país en anunciar su salida de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

"Muy grave es también el abandono del IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que proporciona, desde su creación en 1988 y a partir del primer informe de evaluación de 1990, el resumen de la mejor ciencia a los decisiones políticas".

Dicho abandono supone "un misil en la línea de flotación de la ciencia que informa las decisiones políticas y las negociaciones climáticas”.

A esto se suma la retirada de la financiación del Green Climate Fund -el mayor fondo climático existente- y la salida de organismos clave como la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el IPBES sobre biodiversidad biológica o REN21 sobre energía renovable.

"Se trata de una retirada en toda regla del multilateralismo climático que no habíamos visto en ninguna administración anterior, ni siquiera durante el primer mandato de Trump", según Lara Lázaro.

Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo "un socio imprescindible". Su salida implica que "alcanzar los objetivos climáticos actuales será más caro y más lento".

Es una mala noticia para las negociaciones internacionales y añade presión sobre el resto de los actores, en un momento de "tensiones geopolíticas, cuellos de botella en materias primas, dependencias manufactureras y posibles restricciones comerciales", ha añadido.

En este escenario, no habría de sobrevalorarse el protagonismo climático que le corresponde a la UE: el bloque europeo representa alrededor del 6 % de las emisiones globales, frente al 30 % de China y al 11 % de Estados Unidos.