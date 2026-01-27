EE.UU. inicia "un nuevo capítulo" en su relación con Honduras, dice encargada de Negocios

"Honrada de ser la representante oficial del Gobierno de los Estados Unidos en la toma de posesión del Presidente electo Asfura. Hoy marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Honduras", subrayó la diplomática en un mensaje en la red social X.

El "nuevo capítulo" será "con oportunidades para avanzar juntos en prioridades compartidas en materia de seguridad, cooperación económica y el fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones", añade el escueto mensaje de Hoey, quien desde abril de 2025 está a cargo de la Embajada de su país en Honduras, tras el cese en el cargo de Laura Dogu.

Antes de asumir hoy el poder, hace dos semanas, en su condición de presidente electo, Asfura visitó Estados Unidos e Israel, países con los que dijo que Honduras fortalecerá sus relaciones y lazos de cooperación.

En la reunión,en privado, de Asfura con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acordaron "profundizar" la relación entre ambos países para promover los objetivos comunes de la región, principalmente en temas de seguridad.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio felicitó a Asfura por su victoria en las elecciones del 30 de noviembre, luego de atravesar un proceso electoral marcado por su lentitud y continuas fallas técnicas, que llevó a que el anuncio del nuevo gobernante no se diera sino hasta el 24 de diciembre, mientras la mandataria hondureña, Xiomara Castro, pedía un nuevo recuento de los votos.

En la reunión, Rubio resaltó la necesidad de "profundizar" en las relaciones y detalló que buscarían continuar la cooperación en materia de seguridad, manteniendo el tratado bilateral de extradición y la expansión del intercambio de información.

Se esperaba esta buena sintonía después de que pocos días antes de las elecciones en noviembre pasado, Trump hiciera un llamado directo a los hondureños para votar por Asfura, del conservador Partido Nacional, diciendo que sería el único con el que tendría relaciones bilaterales fluidas, y acusó al oficialismo de comunistas.

Ni Trump ni otros mandatarios acudieron a la toma de posesión este martes de Asufra, que decidió tener una ceremonia sencilla en el Parlamento hondureño como medida de "austeridad".