El BCE recuerda a las víctimas del Holocausto y se opone al antisemitismo

"Al recordar el Holocausto, reafirmamos nuestra responsabilidad compartida para enfrentar el antisemitismo y todas las formas de odio", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un acto conmemorativo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

"La memoria no se trata solo del pasado, es un llamamiento a proteger la dignidad humana hoy y para las generaciones venideras", añadió Lagarde.

El BCE celebró este martes en su sede central un evento conmemorativo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto al que asistió la teniente de alcalde de la ciudad de Fráncfort, la socialdemócrata Ina Hartwig, que es concejala de Cultura y Ciencia.

También estuvo presente la directora del Museo Judío de Fráncfort, Mirjam Wenzel, y el comisionado del Estado de Hesse para la Vida judía y la lucha contra el antisemitismo, Uwe Becker.

"Con iniciativas como el jardín conmemorativo, creamos un tributo viviente que conecta recuerdo con renovación, asegurando que la esperanza y la responsabilidad echan raíces para el futuro", añadió Lagarde.

La presidenta del BCE conversó con la diseñadora y filántropa Diane von Fürstenberg, hija de supervivientes del Holocausto.

Fürstenberg fue presentada con un magnolio de una nueva especie llamada Lily Nahmiasen en honor a su difunta madre, que sobrevivió a Auschwitz.

El magnolio será el primer árbol del jardín conmemorativo del BCE, que cada año añadirá un nuevo árbol.

La sede central del BCE se encuentra en el antiguo mercado mayorista de verdura y fruta de Fráncfort (Grossmarkthalle) y tiene un profundo significado histórico porque desde ahí fueron deportados judíos a campos de concentración entre 1941 y 1945.

El sótano del ala este del edificio se utilizó como el lugar al que fueron llamados a acudir más de 10.000 judíos para ser deportados en trenes a campos de concentración.

En colaboración con la comunidad judía y la ciudad de Fráncfort, el BCE instaló hace años un monumento conmemorativo diseñado por el estudio de arquitectura KatzKaiser.

En el monumento se han grabado testimonios de víctimas y de observadores, creando una historia que simboliza el alcance de las deportaciones.

Cada año, el BCE rinde homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto, incluidas las deportadas del Grossmarkthalle de Fráncfort, con un acto solemne en el lugar donde se ubica el monumento conmemorativo.