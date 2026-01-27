El beneficio del grupo de lujo LVMH cayó un 13% en 2025, hasta los 10.878 millones

Ese descenso fue en parte producto del recorte de las ventas, que retrocedieron el 5 %, hasta los 80.807 millones de euros (96.805 millones de dólares), según indicó la firma en el comunicado de su resultados anuales.

LVMH atribuyó la contracción de beneficios a la evolución de la tasa de cambio de las monedas en los diferentes mercados en los que opera. Los resultados presentados son, no obstante, algo mejor que los esperados por los analistas.

El resultado de las operaciones recurrentes cayó el 9 %, hasta los 17.755 millones de euros, mientras que el flujo de caja operativo disponible mejoró el 8 %, hasta los 11.333 millones de euros.

El grupo dirigido por Bernard Arnault destacó que se trata de la empresa que más contribuye al fisco francés al haber desembolsado en 2025 un impuesto de sociedades de 5.500 millones de euros.

El gigante del lujo agrupa a varias decenas de marcas de moda, joyería, bebidas o perfumería, como Louis Vuitton, Doir, Loewe, Bulgari, Tiffay o Moët & Chandon.

En términos de ventas, las dos áreas que más retrocedieron de LVMH fueron la de los vinos y bebidas espirituosas (-9 %), debido a la caída de la demanda del coña Hennessy por "problemas de aranceles en China y Estados Unidos", y la de moda y marroquinería (-8 %).

Mientras, la de perfumes y cosméticos (-3 %) y relojes y joyería (-1 %) registraron menores caídas.

Arnault advirtió de que el ejercicio 2026 se desarrollará "en un contexto que sigue siendo incierto", pero se mostró optimista sobre la capacidad de las 'maisons' del grupo "para hacer soñar".

A ello, aseguró que se suma "una mayor vigilancia en la gestión y a nuestros compromisos ambientales y sociales, será de nuevo un activo decisivo para acentuar nuestra ventaja en el mercado del lujo".