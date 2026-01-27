El beneficio neto de GM cayó un 55,1 % en 2025 por la marcha atrás con los eléctricos

GM señaló que en 2025 asumió unos cargos especiales de 9.839 millones de dólares, de los que 7.941 corresponden a su "realineamiento estratégico" en el negocio de los vehículos eléctricos ante la menor demanda del mercado y los cambios en la política de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En concreto, la Administración de Trump eliminó los incentivos para la venta de eléctricos y rebajó las regulaciones sobre emisiones de vehículos de combustión.

A la caída de los beneficios netos también contribuyeron cargos relacionados con la reestructuración en China (842 millones), asuntos legales (657 millones) y la reestructuración de Cruise, la unidad de vehículos autónomos, (223 millones), entre otros.

La compañía cerró el ejercicio con unos ingresos de 185.019 millones de dólares, un 1,3 % menos interanual, mientras que su beneficio operativo ajustado (EBIT ajustado) fue de 12.747 millones, un 14,6 % inferior al de 2024 (14.934 millones).

GM señaló que, en el cuarto trimestre, registró pérdidas netas de 3.310 millones y que ese resultado estuvo lastrado por más de 7.200 millones en cargos especiales, principalmente por el realineamiento de capacidad e inversiones en vehículos eléctricos.

Por áreas, GM Norteamérica redujo su EBIT ajustado a 10.452 millones (desde 14.528 millones), mientras que la pérdida por participación en China mejoró hasta -316 millones, frente a -4.407 millones en 2024. Además, GM Financial registró un resultado antes de impuestos ajustado de 2.802 millones, por debajo de los 2.965 millones del año previo.

Tras publicar las cuentas, el consejo aprobó elevar el dividendo trimestral en 0,03 dólares hasta 0,18 dólares por acción y autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de 6.000 millones; al cierre de 2025, GM tenía 904 millones de acciones en circulación, frente a 995 millones al final de 2024.

En una carta a los accionistas, la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, afirmó que la compañía prevé que 2026 sea un mejor año y que los márgenes del ebit ajustado en Norteamérica "vuelvan al abanico del 8-10 %".

Barra añadió que la compañía seguirá aumentando la producción en EE.UU. hasta llegar a los 2 millones de unidades al año.

"De cara al futuro, operamos en un entorno regulatorio y de políticas públicas en EE. UU. cada vez más alineado con la demanda de los clientes. Como resultado, seguimos repatriando más producción para atender la fuerte demanda de nuestros vehículos", afirmó.