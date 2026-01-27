El Canal, Odebrecht y comercio: telón de fondo del regreso de Lula a Panamá tras 15 años

Lula, de 80 años, es el invitado de honor en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, que arranca este miércoles con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y la tarea de repensar el posicionamiento de la región en el mundo.

La última vez que Lula visitó Panamá fue en mayo de 2011, cuando siendo ya expresidente participó como invitado del entonces gobernante Ricardo Martinelli (2009-2014) en la inauguración de la segunda fase del paseo marítimo de la capital panameña, conocido como Cinta Costera, una de las obras de la malograda constructora brasileña investigada por sobornos y sobrecostos.

Su primera visita oficial al país, como presidente, fue en 2007 en la Administración de Martín Torrijos (2004-2009), esa vez para promover la cooperación en materia de infraestructura y biocarburantes.

A juicio del analista panameño Rodrigo Noriega, la visita de Lula a Panamá "demuestra el acercamiento de la administración" del presidente panameño, José Raúl Mulino, "al padrinazgo brasileño como forma de obtener un cierto respaldo internacional a la causa de la soberanía panameña".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y es que el presidente de la mayor potencia suramericana anunció el pasado agosto la adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal, en momentos de tensión entre Panamá y Estados Unidos por la intención manifiesta de Donald Trump de "recuperar" la vía por una alegada influencia china, siempre rechazada por Mulino, que exigió que se no se inmiscuyera a su país en la lucha geopolítica EE.UU.-China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y que han suscrito más de 40 Estados y territorios.

"Brasil apoya integralmente la soberanía que tiene sobre el canal Panamá", que "desde hace más de 25 años lo administra con garantías de neutralidad y eficiencia", declaró Lula en agosto pasado acompañado de Mulino, que visitaba Brasilia.

Esta visita oficial de Lula coincide con el juicio por el caso Odebrecht, que comenzó el pasado 12 de enero tras ser pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, que tiene una veintena de imputados, entre ellos el expresidente Martinelli, asilado en Colombia, y varios exministros de su Gobierno.

"El hecho de que Lula sea presidente y esté caminando por las calles del mundo, al igual que el hecho de que Panamá es el último país en hacer el juicio del caso Odebrecht tienen en el fondo la misma razón: la impunidad de la clase política latinoamericana", comentó Noriega a EFE.

El analista y experto jurista recalcó que "el gobierno de Lula se ha negado a cooperar con la justicia panameña para hacer las notificaciones de testigos claves del caso", porque al líder izquierdista brasileño "no le interesa que haya justicia ni en Brasil ni en Panamá".

"De los titulares que deben salir de la visita de Lula a Panamá, seguramente faltará la disculpa por habernos traído a Odebrecht", añadió.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares en Panamá, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano.

Coincidiendo con la visita de Lula, Brasil y Panamá firmarán un "acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones" que establecerá reglas y promoverá los flujos de capitales en ambas direcciones, según detalló el viernes en Brasilia Alexandre Ghisleni, director del Departamento de Política Económica de la Cancillería brasileña.

La secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, resaltó ese mismo día que Brasil y Panamá viven un momento de "mucho dinamismo" en su relación bilateral, recordando que Lula y Mulino ya se han encontrado cinco veces desde 2024 y que el intercambio comercial entre ambos países aumentó un 78 % en el último año.