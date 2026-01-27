El euro se acerca a los 1,20 dólares tras la caída de la confianza del consumidor en EEUU

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1953 dólares, frente a los 1,1889 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1929 dólares.

La confianza del consumidor bajó en EEUU en enero al nivel más bajo desde 2014, según el instituto de investigación Conference Board.

Trump volvió a sacudir a los mercados al amenazar a Corea del Sur con aranceles del 25 % frente al 15 % actual, porque no ha cumplido el acuerdo comercial del año pasado.

La incertidumbre sobre la política comercial estadounidense perjudica al dólar.

Además, el temor a un nuevo cierre de la Administración federal estadounidense a partir del sábado también debilita al dólar.

Los demócratas del Senado han dicho que van a bloquear la financiación del Gobierno de Trump como respuesta de rechazo a su política migratoria, que ha dejado ya varios muertos por disparos de los agentes federales.

Los inversores prevén que la Reserva Federal (Fed) mantendrá mañana miércoles sus tipos de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1851 y 1,1972 dólares.