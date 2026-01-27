El Gobierno español pierde la votación parlamentaria del decreto que subía las pensiones

Votaron en contra del decreto los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), y también los independentistas catalanes de Junts, cuyos votos eran imprescindibles para que el Ejecutivo sacara adelante la norma, una señal de la debilidad del Ejecutivo, pues gobierna en minoría y necesita constantemente el apoyo de pequeñas fuerzas de izquierda y soberanistas.

Así, las medidas incluidas en el decreto ahora rechazado, que estaban en vigor desde diciembre pasado, decaerán cuando la votación de hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Ello también supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los grupos sociales vulnerables.

Por lo que respecta a la subida de las pensiones, el Gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones de enero con la revalorización general del 2,7 %, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las pensiones mínimas subían un 7 %; y la no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), un 11,4 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los partidos que votaron en contra lo justificaron porque, aunque la medida principal era la subida de las pensiones, el decreto estaba "trufado" de otras con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios de familias vulnerables, algo que ven como una protección de la "okupación" de inmuebles vacíos, especialmente viviendas.

Tanto los conservadores como los independentistas de Junts se mostraron dispuestos a aprobar la subida de pensiones si el Gobierno la presenta de manera independiente, al margen de otras cuestiones.

El ministro de Presidencia, el socialista Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos".

"El Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país", señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad Social, al tiempo que dejaron claro que "el cobro de las pensiones en el mes de enero, incluida la revalorización prevista, están asegurados porque la norma estaba vigente hasta hoy".

El Ejecutivo puede ahora aprobar un nuevo decreto ley y llevarlo otra vez al Congreso, como hizo ya hace un año tras decaer, el 22 de enero, el texto que subía las pensiones en 2025.

Por el contrario, el Gobierno, formado por el Partido Socialista y el Movimiento Sumar, consiguió que la cámara baja aprobara la prórroga de las bonificaciones en 2026 de los billetes de transporte nacionales, regionales y locales y la creación del abono único.