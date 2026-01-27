El líder militar sudanés visita Catar en busca de apoyo ante guerra e impulsar relaciones

Durante la reunión entre el líder militar sudanés y el emir "se analizaron las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos, así como las maneras de apoyarlas y desarrollarlas en diversos ámbitos", informó la agencia de noticias oficial catarí QNA.

También se abordaron los últimos acontecimientos en Jartum "y los esfuerzos internacionales para lograr la seguridad, la estabilidad y la paz, preservando al mismo tiempo la unidad y la soberanía de Sudán sobre todo su territorio", añadió.

El Consejo Soberano sudanés agradeció en un comunicado la "cálida recepción" del emir de Catar, y aseguró que "refleja la alta estima que el pueblo y el Gobierno cataríes tienen por Sudán", así como "la sincera y fraternal relación entre Al Burhan y Al Thani, y demuestra su estrecha coordinación en asuntos regionales e internacionales.

Catar es uno de los principales aliados del Ejército sudanés, al que ha prestado apoyo de inteligencia durante el conflicto y apoyo político contra la administración paralela proclamada por las FAR en Darfur, en el oeste de Sudán.

El viaje se produce en un contexto de recrudecimiento de la guerra, pero también en un momento en el que Al Burhan busca consolidar apoyos internacionales con vistas a una posible tregua, en la que quiere que el grupo paramilitar de las FAR quede excluido del proceso político y sea desarmado.

En este sentido, este mismo lunes, el líder militar sudanés se reunió en Port Sudan con una delegación británica encabezada por Edward Algren, principal asesor militar británico para Oriente Medio y Norte de África, y el enviado especial británico para el Cuerno de África, Richard Crowden.

En ella se abordó la situación general en Sudán y los esfuerzos que se están realizando para lograr la paz, la seguridad y la estabilidad, indicó en un comunicado el Consejo de Soberanía sudanés.

Crowden incidió en el compromiso británico con "impulsar el desarrollo y la recuperación" de Sudán, e insistió en la necesidad de esfuerzos internacionales concertados, liderados por Estados Unidos y sus socios, "para poner fin al conflicto, brindar asistencia humanitaria y poner fin a las atrocidades observadas en Al Fasher".

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar, que comenzó a mediados de abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.