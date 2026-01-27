El petróleo Brent sube un 3,02 %, hasta 67,57 dólares tras tormentas invernales en EE.UU.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, correspondiente al pasado viernes, cuando acabó en 65,59 dólares.

El Brent reaccionó al alza, y ya se acerca a la barrera psicológica de los 70 dólares, mientras los productores evaluaban el impacto de las recientes tormentas invernales en Estados Unidos que afectaron a la producción de crudo y dejaron prácticamente a cero las exportaciones de las regiones petroleras del Golfo.

El analista de Forex Fawad Razaqzada estimó en su comentario semanal que la producción estadounidense ha tenido pérdidas de hasta 2 millones de barriles diarios a nivel nacional a causa de las tormentas.

Además, Razaqzada indicó que la actual tendencia alcista del crudo está sostenida por las tensiones geopolíticas en Irán y en Ucrania.

A su juicio, la preocupación por las interrupciones del suministro en Irán, "ha inquietado a los inversores ante la posibilidad de que el suministro de petróleo se vea afectado, especialmente si Estados Unidos interviene", mientras que en Ucrania la guerra continúa pese a las negociaciones de paz en curso.