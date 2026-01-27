El presidente de Ecuador llega a Panamá para participar en el Davos latinoamericano

Noboa llegó alrededor de las 18:00 hora local (23:00 GMT) al aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, en una ceremonia oficial sin la presencia de la prensa privada.

El gobernante ecuatoriano participará el miércoles en la instalación del foro junto a sus colegas de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Guatemala, Bernardo Arévalo, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro, que se extenderá hasta el jueves, abordará cómo posicionar a la región en el escenario global, informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, organizador del evento junto con el Gobierno panameño.

Lula será el orador principal del evento, que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los premios nobel de economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, dijo CAF.

La coincidencia de Petro y Noboa ha generado expectativas sobre un eventual encuentro entre ambos, en el contexto de la crisis bilateral que viven Colombia y Ecuador a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria, aunque hasta ahora no se ha hablado oficialmente de esta posibilidad.

Noboa anunció el pasado 21 de enero que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa.