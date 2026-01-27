El presidente de Perú declarará el 30 de enero ante Fiscalía por reuniones con empresario

El abogado de Jerí, Ricardo Caldas, confirmó este martes en el Canal N de televisión que acompañará al mandatario a declarar frente al fiscal general interino, Tomás Gálvez, quien se trasladará al Palacio de Gobierno de Lima para tomar la declaración al jefe de Estado.

"Estaré asistiéndole legalmente el día 30 (de enero)", dijo Caldas al apuntar que las diligencias del caso ya han empezado, aunque por ejemplo, no se podrá levantar el secreto de las comunicaciones del mandatario, debido a que, según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), existen varias limitaciones a la hora de investigar a un presidente todavía en el cargo.

Destacó que Jerí se ha mostrado transparente y dispuesto a colaborar todo lo posible en las investigaciones.

La defensa destacó que el presidente no tuvo reuniones pactadas con el empresario chino Zhihua 'Johnny' Yang, sino que fueron encuentros coyunturales, en referencia a las imágenes difundidas en medios locales.

A finales de diciembre, Jerí acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, al chifa - restaurante de comida tusán (peruano-china) - propiedad de Yang, mientras que el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada pocas horas antes por las autoridades municipales.

Su abogado, expuso que la vestimenta del presidente es cotidiana y casual, y recalcó que no tuvo en ningún momento la intención de ocultar su identidad, como muestra el hecho de que fue al restaurante con su escolta.

Reiteró que hay "personajes" que han intentado hacer creer a la población que el mandatario hacía algo irregular cuando solo fue a cenar con un amigo y más tarde a comprar a su tienda.

Medios locales detallaron que Jerí se reunirá con el fiscal general interino en una audiencia de carácter reservado que se realizará en el propio Palacio de Gobierno, pues la sentencia del TC determinó que un mandatario puede ser interrogado en el lugar que disponga hasta en dos oportunidades como máximo dentro del mismo expediente.

Caldas indicó que es abogado del mandatario desde 2024, cuando Jerí fue denunciado por violación sexual, una investigación que fue archivada en agosto de 2025, dos meses antes de que asumiera la Presidencia tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).