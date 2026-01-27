El presidente electo de Chile llega a Panamá para participar en el Davos latinoamericano

Kast arribó al aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña, alrededor de las 17:20 hora local (22:20 GMT), donde fue recibido en un evento sin la presencia de los medios por funcionarios de la Cancillería panameña.

Se espera que este misma noche el ultraderechista chileno sostenga un encuentro privado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien también llegó este martes a Panamá y es el invitado de honor del foro, organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y el Gobierno panameño.

Será el primer encuentro entre Kast y Lula, quienes el miércoles participarán en la instalación del foro junto a los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

En el foro, al que se espera la asistencia de 2.500 personas, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.

Kast, que se impuso por más del 58 % en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizó en Panamá tras visitar la República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader.