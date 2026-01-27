El presidente israelí realizará una visita oficial a Australia este febrero

Según hizo saber la oficina presidencial a través de un comunicado este martes, Herzog viajará acompañado de una "delegación de solidaridad" de instituciones nacionales israelíes, entre ellas el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, y el presidente de la Agencia Judía, Doron Almog.

Durante su estancia, informa la nota, el presidente israelí visitará comunidades judías australianas para expresar su solidaridad y brindar apoyo a las víctimas y familiares afectados por el atentado.

Su agenda incluirá además encuentros oficiales con líderes políticos australianos, entre ellos el gobernador general y el primer ministro, detalla el mensaje publicado por su oficina.

El ataque en Sídney se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los primeros indicios, los presuntos atacantes, identificados como Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50 años y que fue abatido por la Policía, estarían vinculados con la ideología del Estado Islámico (EI).