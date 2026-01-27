El reloj en Tel Aviv que marcaba la presencia de rehenes en Gaza se detuvo tras 843 días

El reloj se detuvo hoy mostrando los siguientes números: 843 días, 12 horas, 5 minutos y 59 segundos; el tiempo de angustia y de espera padecieron los familiares de los últimos 20 rehenes vivos liberados (durante la última tregua) y los cuerpos de otros 28.

"Uno de los símbolos más reconocibles de la plaza era el cronómetro, que contaba los días, minutos y segundos que nuestros hermanos y hermanas estuvieron cautivos a manos de Hamás, mientras que el tiempo mismo parecía congelado el 7 de octubre para las familias de los rehenes y para toda la nación de Israel", detalló hoy en un comunicado el Foro de Familias de los Secuestrados.

"Ahora, tras el regreso del último rehén, el héroe israelí (...) sargento mayor Ran Gvili, finalmente ha llegado el momento: por fin, podemos detener el reloj", añade el texto.

En estos momentos se celebra una ceremonia en la Plaza de los Rehenes, con la intervención de padres de rehenes muertos y algunos que sobrevivieron a su cautiverio, como Segev Kalfon, quien fue secuestrado en el festival Nova durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Plaza de los Rehenes se convirtió en estos dos años en un lugar de encuentro para quienes exigían al gobierno el regreso de los suyos, con manifestaciones semanales cada sábado por la noche que se repetían también -también con acampadas- cerca de la Knéset (Parlamento israelí) y de la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.