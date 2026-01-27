El rial marca un nuevo mínimo histórico tras las protestas que sacudieron Irán

El rial llegó a cotizarse hoy a 1.520.000 riales por dólar en su valor histórico más bajo en el mercado libre, informaron casas de cambio a EFE. El cambio oficial del banco central se situó este martes en 1.061.595 riales por dólar.

La caída del rial hasta los 1.440.000 por dólar llevó a comerciantes de Teherán a comenzar el 28 de diciembre protestas que pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Las movilizaciones alcanzaron su momento álgido los días 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión que según grupos de derechos humanos ubicados fuera de Irán ha causado alrededor de 6.000 muertos, una cifra que las autoridades sitúan en 3.117.

La inflación, otro de los motivos de las protestas, aumentó un 44,6 % en general y un 89,9 % interanual en el caso de los alimentos, informó ayer el Centro de Estadísticas de Irán.

Mientras las condiciones económicas continúan deteriorándose, en este país de 90 millones de habitantes aumentan las tensiones con la llegada ayer a Oriente Medio del grupo de portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln.

El despliegue fue ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país persa.

Anoche, la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que la llegada a la región de la flota estadounidense incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos. EFEash-jlr/jlp