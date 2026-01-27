El Washington Post prepara varios despidos en las secciones de Deportes e Internacional

El diario informó recientemente a uno de sus redactores de deportes de que no iban a enviar a ningún reportero a las olimpiadas de invierno, pero tras la polémica levantada por esta decisión cambiaron de parecer y anunciaron el envío de cuatro periodistas.

Esta noticias lleg mientras la redacción del Post teme el anuncio de despidos en las próximas semanas, según pudo confirmar EFE con fuentes del periódico que destapó el escándalo del Watergate.

Los corresponsales internacionales del Post han llegado a enviar una carta interna al dueño del periódico, el multimillonario confundador de Amazon Jeff Bezos, para pedirle que no aborde los recortes, que se esperan golpeen con fuerza la sección de Internacional.

Los periodistas avisan a Bezos que una nutrida red de corresponsales internacionales es vital para la reputación del Washington Post y que sin esos corresponsales el diario está condenado a la "irrelevancia y posteriormente a la extinción".

Según Semafor, lo temores han llegado al punto de que periodistas de deportes están buscando otros trabajos o intentando cambios de sección para evitar ser parte de la lista de despidos.

Algunos grupos dentro del diario estiman que los despidos podrían ser más de un centenar, lo que representaría más del 10 % de toda la redacción.

Desde que Bezos compró el diario a la familia Graham en 2013 por 250 millones de dólares, el diario ha pasado por una época de crecimiento e inversión a presentar entre 2023 y 2025 programas de bajas incentivadas y despidos.

En 2024 despidió a 54 empleados de su división de software de publicación digital y hace un año hizo lo mismo con el 4 % de toda la plantilla como parte de una "transformación estratégica".