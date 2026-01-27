Embajador de Francia reitera en Honduras apoyo a la democracia tras investidura de Asfura

En declaraciones a EFE, Prieto, quien asistió al Parlamento de Honduras como invitado a la toma de posesión de Asfura, calificó la jornada como "un gran día" y destacó los valores compartidos, basados en el "legado" de la Revolución Francesa.

"Como francés, como Francia, creo que es un deber poder perpetuar este legado, este legado de la Revolución Francesa, de valores comunes que compartimos con Honduras, de defensa de la libertad, de la igualdad, la fraternidad", subrayó Prieto.

Señaló además que esos valores comunes se reflejan en la defensa de la democracia y del Estado de derecho, pilares fundamentales para garantizar los derechos humanos.

El diplomático francés dijo que aún "hay mucho por hacer" y que Francia se mantiene firme en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió la Presidencia de Honduras para un período de cuatro años, en sustitución de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La ceremonia de investidura del nuevo mandatario hondureño no contó con la presencia de presidentes y jefes de Estado de otros países, por motivos de "austeridad", una medida anunciada previamente por Asfura tras ser proclamado presidente electo en diciembre pasado.