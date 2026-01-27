Empresa de mensajería UPS eliminará otros 30.000 puestos y cerrará al menos 24 centros

UPS divulgó sus resultados del ejercicio 2025, en el que redujo sus beneficios un 3,6 % y sus ingresos un 2,6 % respecto al anterior, e indicó que tomará medidas para ahorrar 3.000 millones de dólares en 2026 en relación con la bajada del volumen de entregas de Amazon.

La empresa eliminó 48.000 puestos y cerró 93 instalaciones en 2025 tras ponerse la meta de reducir en más del 50 % sus entregas de Amazon en la segunda mitad de 2026, al considerar que el gigante del comercio electrónico era su mayor cliente, pero no el más rentable.

La directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé, dijo en un comunicado que en 2025 la empresa se centró en fortalecer "la calidad de los ingresos y construir una red más ágil", y una vez termine de adaptarse al menor volumen de entregas de Amazon en 2026 conseguirá "un punto de inflexión" en sus resultados.

El jefe financiero de la firma, Brian Dykes, en la conferencia de resultados, dijo que los despidos de este año, unos 30.000, serán "operacionales", lo que se refiere a trabajadores de centros de distribución y repartidores.

En total, la empresa emplea a unas 490.000 personas en todo el mundo, y unos 300.000 pertenecen al sindicato Teamsters de Norteamérica.

UPS además especificó que el cierre de 24 instalaciones corresponde a la primera mitad de 2026, por lo que puede anunciar más cierres en la segunda mitad.

En 2025, UPS obtuvo un beneficio de 5.572 millones de dólares (un 3,6 % menos interanual) y unos ingresos de 88.661 millones de dólares (un 2,6 % menos).

En el cuarto trimestre, el beneficio fue de 1.791 millones (un 4,1 % más interanual) y los ingresos de 24.479 millones (3,2 % menos), estos últimos en descenso debido a "la bajada esperada en el volumen", indica la nota.