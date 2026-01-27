Eslovaquia se suma a Hungría y denunciará el veto de la UE a comprar gas ruso desde 2027

"Interponemos contra este reglamento una denuncia en el tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, en la que vamos a objetar que se han socavado los principios de subsidiariedad y la proporcionalidad", precisó el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico.

El Consejo de la Unión Europea aprobó ayer lunes el reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado (GNL) ruso al inicio de 2027 y que exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027.

Eslovaquia ha logrado, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, reducir su dependencia del gas ruso, ya que tiene interconectores con Polonia, República Checa y Hungría.

No obstante, Eslovaquia tiene contratos de suministro de gas ruso hasta 2034 y teme que la prohibición comunitaria provoque arbitrajes internacionales que podrían suponer sanciones de hasta 16.000 millones de euros, según precisó el ministro de Exteriores, Juraj Blanar.

"Vamos a litigar para que este reglamento sea declarado en contradicción con los principios básicos de la UE", dijo Fico, quien argumentó que al ser una medida sancionadora contra Rusia debería haber sido aprobada por unanimidad y no por mayoría cualificada.

Contra este reglamento votó Hungría y se abstuvo Bulgaria.

"Vamos a coordinar la argumentación", dijo Fico en referencia a Budapest, que también ha anunciado una demanda ante el TJEU.

Los países de la UE deberán elaborar antes del 1 de marzo de 2026 planes nacionales para diversificar el suministro de gas e identificar los posibles retos a la hora de sustituir el gas ruso.

El reglamento, que ya aprobó la Eurocámara con 500 votos a favor, 120 en contra y 32 abstenciones, veta la firma de nuevos contratos de compra de GNL ruso seis semanas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Diario Oficial de la UE.